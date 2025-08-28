Digiuno per Gaza: battaglia dei camici bianchi "contro il genocidio" Siamo stati all'Infermi di Rimini per raccogliere le loro voci.

Sanitari in digiuno per Gaza, 20 mila le adesioni in tutta Italia di medici, infermieri e veterinari. Più di 3.000 in Romagna. Chiedono la fine del “genocidio”, degli accordi militari con Israele e di boicottare i farmaci Teva, accusata di complicità nel sistema di oppressione in Palestina. Siamo stati all'Infermi di Rimini per raccogliere le loro voci.



