Diminuisce il numero di ricoverati in terapia intensiva in Italia

@Ansa

Sono complessivamente 88.274 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.886. Venerdì l'incremento era stato di 2.339. Il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, è di 124.632. Per la prima volta si registra un calo di ricoveri in terapia intensiva dall'inizio dell'emergenza Covid-19, 3.994, 74 in meno rispetto a ieri.

“Un dato importante – sottolinea il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli – perché permette ai nostri ospedali di respirare”. Cresce il numero di guariti che arriva a 20.996 mentre sono 15.362 i morti, 681 in più rispetto ieri. In mattinata il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, ha ribadito: "La nostra battaglia prosegue senza sosta dobbiamo però evitare di cominciare a pensare che stiamo vincendo”.

Nel mondo sono 60.115 le vittime del coronavirus secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University. Italia, Stati Uniti e Spagna sono i Paesi più colpiti. Con altre 809 nuove vittime nelle ultime 24 ore, sale a 11.744 il bilancio dei decessi in Spagna. I nuovi contagi sono 7.026 per un totale di oltre 124.000 casi nel paese. Gli Usa da parte loro registrano un nuovo record di decessi: 1.480 in 24 ore, 630 solo a New York, per un totale di 7.400 nel Paese. Nuovo record di 708 morti in più in 24 ore in Inghilterra, in totale sono 4313. Anche in Germania l'epidemia continua a crescere con numeri importanti. I casi accertati hanno superato i 90mila.