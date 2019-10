Diminuiscono gli stranieri: meno arrivi ma più nati

In diminuzione a Rimini la popolazione straniera, ma risulta più integrata. 720 gli arrivi nei primi sei mesi del 2019, in calo di 318 persone rispetto allo scorso anno. Al 30 giugno 2019 gli stranieri residenti rappresentavano il 13,36% della popolazione. Aumentano invece le seconde generazioni: circa 3mila i nati in Italia e attualmente residenti a Rimini, figli di genitori stranieri. Dal punto di vista imprenditoriale, nello specifico della Provincia di Rimini, sono 4.263 le aziende straniere attive che costituiscono il 12,4% del totale delle imprese attive provinciali.