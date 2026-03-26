POLITICA ITALIA Dimissioni a valanga nel centrodestra: Gasparri lascia da capogruppo, arriva Craxi Contro di lui una lettera firmata da 14 azzurri su 20, compresi i ministri Casellati e Zangrillo

Dimissioni a valanga in maggioranza, dopo Delmastro, Bartolozzi e la ministra Santanchè, anche Maurizio Gasparri, Forza Italia, lascia il ruolo di capogruppo in Senato. In una nota parla di decisione autonoma, in verità c'è stata una raccolta firme contro di lui, sottoscritta da 14 azzurri su 20, compresi due ministri, Casellati e Zangrillo, oltre che da Claudio Lotito. Il ministro Tajani ringrazia Gasparri, parla di lealtà e dedizione, di un esempio per tutti, poi augura subito buon lavoro a Stefania Craxi che prenderà il suo posto. C'è chi ipotizza anche l'intervento di Marina Berlusconi, primogenita del fu Cavaliere, favorevole a una maggiore apertura della classe dirigente di Forza Italia. E mentre nel centrosinistra già si parla di primarie, con Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico, che parla di “errore clamoroso se nelle prossime settimane ci mettessimo a discutere su chi farà il leader e non delle proposte per il Paese”, il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, davanti al presidente della Repubblica Mattarella sostiene che dopo il referendum occorre riannodare i fili, perché i problemi della giustizia ci sono e richiedono risposte. Intanto, però, nell'ambito dell'inchiesta Sogei dove si ipotizzano corruzione e riciclaggio, impennata delle indagini, con perquisizioni al ministero della Difesa, a Terna e al Polo Strategico Nazionale, oltre che a Rete Ferroviaria Italiana.

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