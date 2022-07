Dimissioni Draghi: Italia rischia il caos

Iniziato il countdown in vista di mercoledì quando la crisi di governo conoscerà uno snodo risolutivo, con Mario Draghi che parlerà alle Camere. Ieri il premier ha rassegnato le dimissioni ma Mattarella lo ha invitato ad effettuare un passaggio parlamentare. Di Maio, M5s non esiste più, è un partito padronale. Orlando, chiesto a Draghi di rivedere la sua decisione. Card.Zuppi, serve uno scatto di responsabilità. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib guadagna l'1,02% a 20.765 punti, e lo spread è in ribasso a 213,4 punti.