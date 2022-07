Dimissioni Draghi, tutti furiosi col M5S. Tajani (Forza Italia): "Irresponsabili"

La crisi in Italia, ieri le dimissioni di Mario Draghi, respinte dal presidente della Repubblica. Oggi giornata di incontri e vertici, col M5S sul banco degli imputati. E' una giornata decisamente interlocutoria, questa tra i palazzi della politica, di attesa ma anche di tensioni; gli incontri si sprecano in queste ore, saranno lunghe giornate da qui a mercoledì, quando Mario Draghi verrà in Parlamento a parlare alle Camere. Si susseguono notizie, in mattinata filtra quella che nel M5S, che ha innescato la crisi, qualcuno vorrebbe ritirare i ministri prima di mercoledì, atto che Conte nemmeno avrebbe chiesto, peraltro, e che vede l'opposizione del ministro D'Incà, che sarebbe contrario alla linea dura. Lega e Forza Italia bollano come “irresponsabili” i 5Stelle.



Nel video le interviste a Antonio Tajani, coordinatore unico Forza Italia; Walter Verini, deputato Partito Democratico; Federico Mollicone, deputato Fratelli d'Italia