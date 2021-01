POLITICA ITALIA Dimissioni-lampo e reincarico a Conte: è l'ipotesi che circola per salvare il governo Il Partito Democratico pressa il presidente del Consiglio: i numeri non ci sono, la relazione di Bonafede rischia di non passare

L'unica via per salvare il governo è passare dalle dimissioni-lampo di Giuseppe Conte ad un reincarico: questa la strada che si sta delineando in Italia per uscire dalla crisi. Pressing del Partito Democratico su Conte per salvare il governo e cercare una maggioranza stabile. Dopo averlo rassicurato sul suo ruolo definito “imprescindibile”, e che il Pd sarà comunque al suo fianco, la strategia sarebbe indurre il presidente del Consiglio alle dimissioni-lampo, per far emergere con chiarezza i famosi “volenterosi” in Parlamento. Anche perché il prossimo passaggio a rischio, la relazione sulla giustizia del ministro Bonafede, questa volta potrebbe non trovare i numeri necessari per essere approvata, e il governo andrebbe sotto. “Italia Viva non ha posto veti a Conte, non si mettano veti su di noi”, ha detto Ivan Scalfarotto, mentre Renzi convocherà i suoi domani sera per decidere se astenersi o meno sulla relazione Bonafede. L'Udc ha già detto che voterà no, ed anche Berlusconi ha voluto puntualizzare che non esiste alcuna trattativa dei deputati e senatori di Forza Italia per un eventuale sostegno al governo in carica.

