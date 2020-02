È Diodato, con "Fai rumore", a vincere la 70' edizione di Sanremo. Secondo Gabbani ("Viceversa"). Terzi classificati i Pinguini Tattici Nucleari ("Ringo Starr").

Diodato vince anche il Premio della critica "Mia Martini" e il Premio "Lucio Dalla" assegnato dalla sala stampa. Il miglior testo è invece di Rancore con "Eden". Miglior composizione musicale per Tosca. Premio Tim Music, per la canzone più ascoltata in streaming, a Francesco Gabbani.