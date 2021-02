Dipendente ruba in azienda a Rimini, arrestato dalla Polizia

Rubava attrezzature nella ditta di Rimini per cui lavorava per rivendere la merce su internet. Un 41enne di origine romana è stato arrestato dalla Polizia mentre il complice, un 43enne residente a Bari, è stato denunciato a piede libero. Il primo risponde dell'accusa di furto, il secondo di ricettazione. La titolare della ditta, negli ultimi tempi, aveva sporto diverse denunce in quanto ogni tanto si accorgeva della mancanza di alcuni prodotti e macchinari. Dopo una mirata attività investigativa, i poliziotti della squadra mobile di Rimini, hanno colto in flagranza di reato l'uomo mentre caricava tre impastatrici planetarie di consistente valore economico nella propria auto. La perquisizione estesa anche all'abitazione del 41enne ha consentito di trovare altre due macchine di proprietà della ditta.