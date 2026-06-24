POLITICA ITALIA Dipendenze, 230mila studenti minorenni hanno problemi sull'uso di Internet Presentata al Parlamento la relazione annuale sul fenomeno

Presentata al Parlamento la relazione annuale sul fenomeno delle dipendenze. Quasi 230mila studenti minorenni hanno mostrato un utilizzo problematico di Internet, caratterizzato da difficoltà nel controllo del tempo trascorso online e dalla tendenza a trascurare sonno e relazioni sociali. E' quanto si legge dalla relazione annuale sul fenomeno delle dipendenze in Italia 2026 al Parlamento. Per il sottosegretario Mantovano c'è tanto lavoro da fare. Mentre per quanto riguarda le sostanze stupefacenti cannabis e cocaina continuano a rappresentare le sostanze più diffuse, così come cresce il consumo di nuove sostanze, cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi, si diffonde il problema della dipendenza da Internet, e non solo. Il 47% dei minorenni ha riferito di essere stato vittima di cyberbullismo; il gioco d'azzardo tra minorenni raggiunge livelli tra i più elevati osservati negli ultimi anni: il 64% degli studenti under 18 ha riferito di aver giocato almeno una volta nella vita. Quasi 350mila studenti minorenni infine hanno riferito di aver utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso dell'anno, pari al 23% della popolazione scolastica under 18, dato in aumento rispetto al 2024. Intanto il Senato approva anche il Dl accise in terza lettura, necessaria per la conversione definitiva in legge. Il provvedimento introduce ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti.

Nel video l'intervista a Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri

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