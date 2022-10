POLITICA Direzione Pd, Bonaccini: “No a scioglimento del partito, né cambio del nome” C'è chi ipotizza un ticket condiviso tra il presidente dell'Emilia-Romagna e la sua vice Elly Schlein che però rimane guardinga

È prevista per le 10 la direzione del Pd, annunciata dal segretario Enrico Letta che lascerà la guida del partito. All'ordine del giorno l‘analisi del voto delle elezioni politiche e la discussione sull'avvio del percorso congressuale che viene chiesto con sempre maggior insistenza dalla base. Non è però detto che oggi possa arrivare la data dell'assemblea nazionale, che segnerà l'inizio del percorso congressuale. Nel caso sarà la presidente Valentina Cuppi a indicare la data, come da regolamento. Il partito dovrà anche domandarsi se arrivare alla nomina del nuovo segretario attraverso lo strumento delle primarie.

Fra gli interventi più attesi, quello del presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che all'indomani delle elezioni si è candidato alla segreteria: "Io mi candiderò alla segreteria del Pd se capirò che può essere utile", ha detto nei giorni scorsi. Bonaccini, sponsorizzato da Base Riformista, area che si raccoglie attorno al ministro Lorenzo Guerini, ha detto che il Pd non può essere sciolto, se non si vuole fare un “regalo alle destre”. Il governatore chiederà tempi del congresso rapidi, no allo scioglimento o al cambio di nome - “che comunque con tutti i difetti e gli errori che può aver commesso raccoglie quasi il 20% dei voti”, ha riferito - , rigenerazione dell'identità del partito e rinnovamento classi dirigenti con più spazio ai territori.

Attenzione alta anche su Elly Schlein, in coppia o meno con lo stesso Bonaccini. L'idea del ticket condiviso potrebbe – ma è più che mai una mera ipotesi – evitare una spaccatura tra riformisti (che starebbero con Bonaccini) e sinistra (che punterebbe su Schlein). La vicepresidente della Regione, neoeletta alla Camera, resta però nel silenzio.

