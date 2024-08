INCLUSIONE Diritto alla vacanza ed un "tuffo" nella spiaggia più accessibile d'Italia, a Ravenna

A Ravenna c'è la spiaggia più accessibile d'Italia ed è per tutti, anche (e non solo) per persone con grandi disabilità. La struttura a Punta Marina - che si è aggiudicata la concessione ventennale – è rinnovata, ampliata, e vanta collaborazioni con Università, Montecatone, Istituto oncologico romagnolo. Alla base, quel diritto alla vacanza che anni fa una famiglia rivendicò, nell'ultima estate insieme: il marito di Debora Donati, Presidente dell'Associazione Insieme a Te, morì di Sla nel 2018.

Il progetto che avviarono insieme consente oggi ad altre famiglie la possibilità di godersi la leggerezza di una vacanza, con l'aiuto sorridente di tanti volontari. Lo stabilimento è composto da diciotto postazioni attrezzate, adeguatamente distanziate e coperte da gazebo, e dodici postazioni sotto l’ombrellone, riservate ad ospitare gratuitamente persone con disabilità motoria totale (tetraplegia) e/o con esiti da malattie neurodegenerative (come SLA e affini) e i loro accompagnatori.

Sono presenti anche bagni accessibili, aree dedicate ai volontari, uffici, aree comuni e una sala polivalente per le attività di volontari e ospiti, nonché per iniziative pubbliche di sensibilizzazione. La spiaggia dei Valori, si è aggiudicata la concessione ventennale dell’area demaniale e fa parte dell’iniziativa “In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me”. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna grazie ad uno stanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per le disabilità sul Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità.

