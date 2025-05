GIUDIZIARIA Disabile condannato per violenza sessuale a Rimini Un anno e dieci mesi, i fatti risalenti al marzo 2023

Disabile condannato per violenza sessuale a Rimini.

Invalido su sedia a rotelle condannato per violenza sessuale su una ragazza affetta da disturbi cognitivi. Per l'imputato il pubblico ministero Davide Ercolani chiede in aula una condanna a quattro anni di reclusione. L'uomo di 52 anni, difeso dall'avvocato Andrea Guidi, residente a Berra (Ferrara), ma anch'egli ricoverato in struttura sanitaria riminese, è stato condannato a un anno e 10 mesi di reclusione.

I fatti emergono nel novembre 2023, quando per il 52enne invalido la Procura della Repubblica chiede il rinvio a giudizio per violenza sessuale sulla ragazza, all'epoca dei fatti 21enne. La giovane è affetta da tetraparesi e deficit cognitivo, per cui le indagini risultano particolarmente delicate e approfondite.

La presunta violenza sessuale avviene in una clinica di Rimini nel marzo 2023, e grazie all'attività investigativa dei carabinieri di Rimini emerge che il 52enne risulta già coinvolto in episodi analoghi e segnalato per comportamenti simili.

