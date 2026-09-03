VISERBA Disabile in carrozzina investito sulle strisce: trasportato in elisoccorso al Bufalini Grave incidente in zona Celle, in via Iolanda Cappelli. Il ragazzo è stato soccorso e stabilizzato sul posto prima del trasferimento in ospedale. La carrozzina è andata distrutta nell’impatto

Disabile in carrozzina investito sulle strisce: trasportato in elisoccorso al Bufalini.

Grave incidente stradale in zona delle Celle, a Rimini, dove una persona disabile in carrozzina è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Dopo i primi soccorsi sul posto, il ferito è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena.

L’incidente è avvenuto all'intersezione tra la via Emilia e via Iolanda Cappelli, la strada che conduce verso il sottopasso utilizzato per raggiungere Viserba. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora da accertare nei dettagli, un’automobile condotta da una donna stava procedendo da mare verso monte quando ha svoltato a sinistra in via Iolanda Cappelli. Subito dopo la svolta si è verificato l’investimento. La vettura avrebbe centrato la persona disabile mentre stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali.

L’impatto è stato particolarmente violento: la carrozzina è stata distrutta e i suoi pezzi sono rimasti sparsi sull’asfalto. Immediata la richiesta di soccorso. Il personale sanitario intervenuto sul posto ha prestato le prime cure al ferito e, dopo averlo stabilizzato, ne ha disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena.

Resta ora da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità.



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