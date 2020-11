Disabile ripreso in strada mentre muore: Video su social anziché chiamare 118

Informazione e social: un focus è stato fatto ieri sera nella trasmissione CloseUp dove ospite del Dg Carlo Romeo è stato Alessandro Rossi, l'appuntato della Gendarmeria che ha la competenza in materia. Richiamato in merito il caso del disabile che nei giorni scorsi ha perso la vita a Ragusa cadendo dalla carrozzina e, anzichè essere soccorso, è stato filmato con il cellulare dai passanti. Forse a causa di un malore, il 60enne è caduto dalla carrozzina e i presenti non hanno pensato ad allertare il 118 per i soccorsi, ma piuttosto a riprendere la scena che hanno poi anche pubblicato sui social.

In poco tempo si è creato un piccolo assembramento di persone che hanno suscitato l’attenzione dei vigili urbani. Sono stati proprio gli agenti della Polizia locale a chiedere l’intervento del 118. Quando però sono arrivati i soccorsi per l’uomo era ormai troppo tardi. Scattata la denuncia da parte dei familiari della vittima



L'agente della Gendarmeria ha precisato che si configurano una serie di reati con comportamenti di questo genere che vanno dall'omissione di soccorso, alla divulgazione in rete di video non autorizzati e, la situazione sarebbe ancora più compromettente se avessero anche tratto profitto dai filmati.