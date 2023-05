DISCOTECHE Disagi notturni dei residenti: i gestori del Peter Pan si impegnano a garantire vigilantes e pulizia Incontro tra comuni, forze dell'ordine e gestori per garantire chi vive vicino ai locali da ballo

Vigilantes presenti agli ingressi e lungo viale Dei Pini dalla sera al mattino successivo, pulizia di tutte le strade limitrofe alla discoteca dopo l’orario di chiusura. Sono gli impegni assunti dai gestori del Peter Pan di Misano Adriatico al termine di un incontro in Municipio a Riccione con le amministrazioni comunali di Riccione e Misano Adriatico. Comune della Perla verde che invierà la richiesta a Hera di potenziare il servizio di pulizia in tutta la zona della collina in occasione delle giornata di apertura dei locali da ballo.

L’incontro nasce dalle lamentele dei residenti del Colle dei pini, area utilizzata dai frequentatori della discoteca per il parcheggio delle auto e gli inevitabili schiamazzi notturni, immondizia abbandonata lungo lo strada e danneggiamenti.

A proprie spese, i gestori della discoteca garantiranno, già a partire dal prossimo sabato, la presenza di tre vigilantes lungo viale Dei Pini dalla sera prima dell’apertura e fino al mattino dopo l’orario di chiusura. L’amministrazione comunale, negli stessi orari posizionerà delle transenne per vietare l’accesso a viale Dei Pini, limitandolo ai soli residenti. Sempre a proprie spese, i titolari della discoteca Peter Pan si sono impegnati a garantire la presenza di personale addetto alle pulizie nelle aree all’esterno del locale.

