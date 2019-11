Disastro aereo al Fellini: ma è solo una simulazione. 300 le perone coinvolte

Sono state più di 300 le persone coinvolte nell'esercitazione di incidente aereo che si è svolta ieri al Fellini di Rimini.

Una prova volta a verificare l’efficacia del Piano di Emergenza Aeroportuale e superata a pieni voti.

180 i figuranti che hanno finto di essere rimasti a terra feriti, altri solo spaventati, o familiari delle vittime come in caso di incidente reale. Nel frattempo altri 150 tra operatori della sicurezza, soccorritori e staff dell’Aeroporto prestavano i soccorsi. A coordinare l’operazione, dietro direttive Enac, è stata per AIRiminum 2014 l’Ing. Monica Passuello, Safety Manager dell’Aeroporto di Rimini.