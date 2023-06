POLITICA Disastro elettorale, nominato a Riccione commissario prefettizio Daniela Angelini: "Mi sono raccomandata la massima attenzione, siamo all'avvio della stagione balneare. Noi parte lesa"; Morrone, Lega: "Elezioni subito"

Dopo il colpo di spugna del Tar che ha annullato le scorse elezioni amministrative, a Riccione non c'è più un sindaco, né una giunta. In mattinata nella Perla Verde l'incontro con il Prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano; nel tardo pomeriggio la notizia della nomina del Commissario prefettizio, Rita Stentella.

"Mi sono raccomandata con il Prefetto - spiega Daniela Angelini - siamo all'avvio della stagione balneare". Resta in piedi la possibilità che la sospensione della sentenza del Tar da parte del Consiglio di Stato ripristini sindaco e giunta, in alternativa nuove elezioni, nella primavera del prossimo anno. Difficile ipotizzare tuttavia che una sentenza così dura, che rileva “una serie di irregolarità ed inesattezze nello svolgimento delle operazioni e nello verbalizzazioni" nella quasi totalità delle sezioni possa essere ribaltata in appello.

Fu la Lega a presentare ricorso all'indomani del voto, sottolineando peraltro come la candidata del centro sinistra vinse superando di 48 voti la maggioranza di voti validi, per superare il 50% più 1 insomma. Un disastro elettorale dal quale Daniela Angelini tiene a precisare: "Siamo parte lesa di una situazione determinata da chi ha gestito le elezioni".

Nel video Daniela Angelini, già sindaca di Riccione, e Jacopo Morrone, Segretario lega Romagna

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: