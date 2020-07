RIFIUTI Discarica a cielo aperto, Sindaco di Monte Grimano: “C'erano le telecamere, ora vi beccheremo”

Gioca sul filo dell'ironia, seppur amara, il video girato da Elia Rossi, sindaco di Monte Grimano, che ha promesso un “bel regalo” a chi, probabilmente col favore della notte, ha deciso di scaricare diverse tipologie di rifiuti, tra cui un frigorifero, nel parcheggio delle Terme, ai piedi dei bidoni pubblici.

“Cari concittadini – scrive il sindaco nel commento al video -, ho voluto segnalare, con un video un po' forte, l'ennesimo indecente abbandono di rifiuti: questo non è più tollerabile da parte nostra! Concediamo, pertanto, tempo fino a sabato mattina, agli autori di questo illecito, per presentarsi in Comune, scusarsi con la nostra comunità, e ripulire quello spazio. Si avvisa, inoltre, che se nessuno si presenterà, procederemo come annunciato nel video alla identificazione dei responsabili ed all'emissione delle relative sanzioni. Combatteremo con ogni strumento in nostro possesso queste pratiche incivili!”.

Nel video, Rossi avverte l'autore del gesto che la Polizia prenderà visione delle registrazioni delle telecamere poste su un palo nelle immediate vicinanze. Queste hanno anche la visione notturna e non sarà quindi difficile rintracciare targa e proprietario del mezzo che si è utilizzato per questo gesto incivile.



