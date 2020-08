FIAMME GIALLE Discarica abusiva a Santarcangelo, la Guardia di Finanza ha denunciato due persone e posto l'area sotto sequestro

Una discarica abusiva di materiale da costruzione è stata scoperta dalla Guardia di Finanza della stazione navale di Rimini a Santarcangelo di Romagna, in un campo agricolo di 6mila metri quadri. Le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro l'area per abbandono di rifiuti pericolosi e denunciato a piede libero i due responsabili delle società : dovranno rispondere della costituzione di un deposito incontrollato a mezzo abbandono di rifiuti, di uno stoccaggio di rifiuti non autorizzato e del cambiamento della destinazione d’uso del terreno agricolo senza alcun titolo edilizio abitativo. In particolare sono state rinvenute quasi 700 tonnellate di stampi e scarti di vetroresina, 460 tonnellate circa di rifiuti costituiti da materiali inerti e legnosi, oltre una tonnellata di imballaggi in plastica e in metallo, nonché quasi tre quintali di olio emulsionato e residui di resina, il tutto accatastato e abbandonato al suolo.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: