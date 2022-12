REGNO UNITO Discorso Natale di re Carlo, oltre 10,7 mln di telespettatori Ha superato in termine di ascolti l'ultimo discorso di Elisabetta

Discorso Natale di re Carlo, oltre 10,7 mln di telespettatori.

Il primo messaggio di Natale in cui re Carlo III si è rivolto ai suoi sudditi ha fatto il record di ascolti nel Regno Unito: lo hanno visto 10,7 milioni di telespettatori. Il discorso, ripreso come di consueto dalla Bbc e trasmesso anche sugli altri canali televisivi, non solo ha eclissato qualsiasi altro programma della giornata, ma è stato il più seguito dagli anni Novanta, superando anche l'ultimo della defunta regina Elisabetta, registrato un anno fa e visto da 9 milioni di persone. Questo è un ulteriore segnale della popolarità di Carlo che nel corso del suo intervento dalla Cappella di San Giorgio nel castello di Windsor, dove riposano sua madre e suo padre, ha reso omaggio alla sovrana scomparsa l'8 settembre e ricordato i tanti britannici in difficoltà per il caro vita e bollette. Si chiude così un anno con audience record legati alla famiglia reale: le solenni esequie di Elisabetta II sono state viste in tv da 28 milioni di persone solo in Gran Bretagna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: