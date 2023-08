Discoteca abusiva a Ravenna, chiuso per tre giorni uno stabilimento balneare La stessa spiaggia già lo scorso giugno era finita al centro dei controlli della Polizia Locale

Chiuso per tre giorni uno stabilimento balneare a Marina Romea per avere allestito una vera e propria discoteca abusiva all'aperto. Già sottoposto a controlli e sanzionato lo scorso giugno, lo stabilimento balneare è di nuovo stato controllato dagli agenti della Polizia Locale di Ravenna nella notte tra sabato e domenica. Allestita una vera e propria discoteca con dj e circa 500 persone intente a ballare. Scattata dunque la disposizione di chiusura di tutte le attività per tre giorni la cui esecuzione interverrà alla fine di questo mese.

