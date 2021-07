STOP Discoteche: dopo la protesta a Roma, ancora fumata nera per i gestori dei locali da ballo Il Silb quantifica i danni e chiede chiarezza: "Non comprendiamo la ratio"

Dopo la protesta dei giorni scorsi, a Bologna e Roma, ancora fumata nera per i gestori dei locali da ballo. “Gli unici a non ripartire, e siamo in piana estate” dicono Il pensiero di Gianni Indino torna torna a The Vibe is On, l'evento test a San Marino (migliaia di persone e nessun caso di positività). Ma il futuro è incerto, il Consiglio dei Ministri non ha ancora deciso, il mondo della notte è stanco di fumate nere ed il rientro “dalla marcia su Roma” non è stato accompagnato, come si sperava, da una data. E mentre il sottosegretario Sileri ipotizza un disco verde, vincolando l'eventuale riapertura a controlli rigidi ed a Green Pass con doppia dose, riconoscendo alle discoteche un ruolo efficace anti 'ritrovi anonimi', i gestori dei locali da ballo quantificano il danno: 3 miliardi in 18 mesi, e chiedono chiarezza.

Nel video l'intervista a Gianni Indino (Sindacato italiano locali da Ballo)

