Discoteche in Italia: possibile stretta dopo Ferragosto.

È caos, in Italia, sul tema discoteche nell'estate segnata dal Coronavirus. Il ministro agli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha affermato in un'intervista al quotidiano La Stampa che “se i numeri dei contagi non cambiano la chiusura sarà inevitabile”. E che la prossima settimana, dopo il weekend di Ferragosto, “si cercherà di condividere una scelta rigorosa con tutte le regioni”. Ma che non è escluso si possa fare anche prima. Nei giorni scorsi, il prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza, aveva annunciato un piano sicurezza per superare indenni la festività, limitando al massimo i rischi legati al contagio. Obiettivi principali: quelli in cui si prevedono i maggiori afflussi di persone.



