Discoteche, Indino (Silb ER): “Riaprono solo il 30-40%. Con capienza al 50% non si regge”

Si riaccendono le luci, si alza il volume; le disco ripartono dopo una serrata di quasi due anni, e uno stop da pandemia interrotto solo pochi mesi nell'estate. Si torna a ballare, ma con green pass rafforzato, obbligo di mascherina, tranne che in pista e a distanza interpersonale di due metri. Ancora, capienza al 75% per i locali all'aperto, 50% al chiuso.

Ma il settore non esulta: “Al momento riaprono il 30-40% dei locali del territorio - ma lo stato d’animo non è dei migliori - dice Gianni Indino, presidente del SILB-Fipe dell’Emilia Romagna, che rileva la voglia della gente di tornare a divertirsi, ma - dice - il prezzo della vita sale e quello del divertimento sarà un capitolo di spesa sacrificabile. Non va certo meglio alle aziende, sulle quali pesa come per i privati il caro energia: “Stanno ricevendo fatture inimmaginabili – dichiara ancora - è un’utopia pensare che un locale con capienza al 50% possa reggere a lungo”.









Tra i primi a chiudere, ultimi ad aprire, disco e locali da ballo rappresentano un settore tra i più penalizzati dalle restrizioni e Camera di Commercio della Romagna legge la crisi attraverso i dati. Al 31 dicembre, 110 locali risultano attivi tra Rimini e Forlì-Cesena e sono addirittura due in più rispetto all'anno precedente.

Le difficoltà dunque emergono non tanto nella quantità “di imprese che hanno cercato di non fermare l'attività pur con ingenti perdite di fatturato” - segnala l'Osservatorio – quanto in quella degli addetti. Sempre a fine 2021 sono 448, in netto calo rispetto ai 677 occupati nel settore all'anno precedente (-33,8%), sia per mancate o ridotte assunzioni di personale, sia per i licenziamenti.