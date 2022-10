Discoteche: stanziato 1 milione di euro di aiuti in Emilia Romagna Silb: Regione fa la sua parte, confidiamo nel nuovo governo

Le discoteche e i locali dal ballo dell'Emilia-Romagna hanno tempo fino al 20 ottobre per presentare domanda per il contributo messo a disposizione dalla Regione a sostegno delle imprese in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. A renderlo noto è il Silb-Fipe regionale aderente a Confcommercio. La somma totale stanziata di un milione di euro va a sommarsi ai precedenti aiuti di 1,5 milioni. "Sollecito dunque i titolari e i gestori dei locali ad affrettarsi per richiedere questi sostegni, che dimostrano ancora una volta come la Regione Emilia Romagna sia tra le più virtuose nel riconoscere l'importante ruolo giocato dal settore intrattenimento da ballo per l'economia e per l'offerta turistica del territorio", afferma il presidente del sindacato Gianni Indino.

"Solo ora le discoteche stanno tornando a nuova vita, ma serve tempo per risanare le ferite, soprattutto per le imprese annuali che non hanno ancora beneficiato appieno della ripartenza", prosegue. Alla luce del caro bollette, aggiunge, "il contributo regionale diventa ancora più importante". Indino confida "che il governo che si andrà ad insediare a breve possa aprire un dialogo costruttivo con il Silb, che rappresenta in Italia la quasi totalità delle imprese del settore, affinché si possano sciogliere nodi annosi che stanno mettendo in crisi le aziende facendo rischiare loro il fallimento". Fra le richieste del sindacato, la rimodulazione della fiscalità e la lotta all'abusivismo.

