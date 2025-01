Dispersi sul Monte Fumaiolo: salvata una comitiva di cinque persone

Un'escursione sul Monte Fumaiolo, nel comune di Verghereto (FC), ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una comitiva di cinque persone, composta da tre adulti e due bambini, residenti in provincia di Rimini. Nel tardo pomeriggio di domenica, il gruppo aveva sostato al Rifugio Giuseppe per una pausa rigenerante. Tuttavia, al momento di riprendere il cammino verso il rientro, il buio e l'assenza di torce frontali hanno reso impossibile ritrovare il sentiero.

A complicare la situazione, tronchi sul percorso hanno disorientato ulteriormente il gruppo, che ha perso la traccia principale. Non riuscendo più a orientarsi, i presenti hanno deciso di contattare il numero di emergenza. I Carabinieri di Forlì, ricevuta la chiamata, hanno attivato il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna, fornendo le coordinate della zona.

Una squadra della stazione Monte Falco è intervenuta in circa 40 minuti, trovando il gruppo infreddolito e visibilmente provato. Ai dispersi sono state distribuite mantelline termiche e pile frontali per garantire il rientro in sicurezza. Successivamente, sono stati accompagnati al Passo del Fumaiolo, in località Faggio Scritto, dove ad attenderli c’erano i Carabinieri e un’ambulanza di San Piero in Bagno.

Particolare attenzione è stata rivolta a un uomo di 77 anni, che aveva manifestato segni di affaticamento e tensione. Dopo gli accertamenti sanitari, l’intera comitiva ha potuto fare rientro a casa senza ulteriori complicazioni.