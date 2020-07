Disperso in mare dopo il bagno all'alba: scattano le ricerche

Si teme una nuova tragedia in mare a Riccione. Anche in questo caso è stato un bagno all'alba a trasformarsi in un incubo. Sono in corso dalle 5,40 di questa mattina infatti le ricerche di un ragazzo trascinato via dalla corrente con il suo materassino. A dare l'allarme una coppia che aveva visto il ragazzo tuffarsi in mare per poi rivedere poco dopo il materassino senza nessuno sopra. E' scattata dunque una maxi operazione che vede impegnata la Capitaneria di porto, i vigili del fuoco ed è stato allertato l'elicottero della Guardia di Finanza per le ricerche al largo.

Seguiranno aggiornamenti