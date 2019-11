Disposta la scorta a Liliana Segre

Da oggi due carabinieri "veglieranno" su Liliana Segre, 90 anni e sopravvissuta ai campi di sterminio. Per questioni di sicurezza, come riposta il Corriere della Sera, la senatrice a vita dovrà muoversi sotto scorta (tecnicamente il provvedimento prevede una "tutela"). La misura di protezione è stata ratificata ieri mattina dal prefetto di Milano Renato Saccone. Il provvedimento è dovuto principalmente all'escalation di insulti e minacce rivolti sui social contro la Segre e per i suoi sempre maggiori impegni pubblici. La senatrice ha più volte parlato degli insulti che riceve quotidianamente online: circa 200 messaggi ogni giorno che incitano all'odio razziale. Una campagna di violenza ormai di lungo corso tanto che già nel 2018 la Procura ha aperto un'inchiesta contro ignoti.