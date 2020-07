Distrugge l'appartamento dell'ex convivente, si cosparge di alcol e minaccia di dare fuoco alla figlia di lei

Prima ha distrutto l'appartamento della ex convivente, poi ha minacciato di morte la donna e sua figlia, si e' buttato addosso dell'alcol, spruzzandolo anche sulla bambina, dicendo che avrebbe dato fuoco a se stesso e alla piccola. Ma la Polizia lo ha arrestato. L'episodio e' accaduto ieri in via Einstein a Rimini, quando un tunisino di 34 anni e' entrato nella casa della ex compagna, ha spaccato degli oggetti, sradicato i cavi dell'antenna e frantumato i telefonini. Quando la Polizia, chiamata dalla donna che era scappata in strada con la bambina, e' arrivata nell'appartamento c'era un forte odore di alcol e l'uomo, poi arrestato, era ancora li'. La donna ha raccontato agli agenti che l'uomo, violento e dedito all'abuso di alcol, era in stato di evidente alterazione, aveva messo a soqquadro l'appartamento e aveva minacciato lei e la bambina. Il 34enne pregiudicato, non in regola con le norme di soggiorno e senza documenti, ha anche dato ai poliziotti un falso nome. Tratto in arresto, e' stato processato per direttissima stamattina.





