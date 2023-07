Distrutta da un incendio la 'Venere degli stracci' In fiamme a Napoli l'opera di Michelangelo Pistoletto

Un incendio ha completamente distrutto all'alba la 'Venere degli stracci, l'installazione di arte contemporanea realizzata dall'artista Michelangelo Pistoletto nel 1967. Le fiamme hanno sciolto la statua e ridotto in cenere gli indumenti vecchi che la 'adornavano'. In piazza Municipio a Napoli, per domare le fiamme, sulla cui origine si indaga, vigili del fuoco e polizia municipale.

L'incendio è scoppiato tra le 5,13 e le 5,30. A testimoniarlo i video postati da passanti e tassisti che in quei minuti attraversavano la piazza. Della statua della 'Venere' restano solo pochissimi brandelli di tela di vetroresina. Per il resto, a salvarsi è stata solo la struttura metallica. Varie le ipotesi sulle cause dell'incendio anche se appare da escludere l'autocombustione visto che la struttura non conteneva nessun apparato elettrico.



