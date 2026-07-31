RIMINI

Divano in fiamme, paura in un appartamento a Rimini

Otto persone, tutti di nazionalità albanese tra cui alcuni minori, sono stati soccorsi dai sanitari per intossicazione

Divano in fiamme, paura in un appartamento a Rimini.

Incendio questa mattina in un appartamento al piano terra di via Corbelli, a Miramare di Rimini. Le fiamme sono divampate, pare da un divano, intorno alle 9.30 e hanno reso l’abitazione inagibile. Otto persone, tutti di nazionalità albanese tra cui alcuni minori, sono stati soccorsi dai sanitari per intossicazione. Alcuni hanno lievi ustioni per aver trasportato all'esterno il divano in fiamme. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Sul posto Vigili del Fuoco, tre ambulanze del 118 e Polizia Locale.

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