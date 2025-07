SCUOLA DI GIORNALISMO Diventare giornalisti: nuovo bando per l'Ifg di Urbino, c'è tempo fino al 22 luglio Martedì 8 luglio, alle ore 17, open day nell'Aula magna del Rettorato

Quella del giornalista è una professione sempre più complessa. Da una parte la necessità di informare i cittadini in modo chiaro e accurato, dall'altra forme di comunicazione sempre più veloci ed essenziali. Un mestiere che non si improvvisa quello del cronista. L'Ifg di Urbino si prepara a formare i giornalisti di domani. Pubblicato il bando per il nuovo biennio, disponibile sul sito della scuola: c'è tempo fino al 22 luglio per partecipare.

"Saremo sempre all'avanguardia - afferma Lella Mazzoli, direttrice dell'Istituto per la formazione al giornalismo - e quest'anno daremo molta importanza alle tecnologie, più che mai. Abbiamo fatto una piccola esperienza di podcast che saranno integrati come prodotto della scuola. L'innovazione è nell'innovazione". Geopolitica, economia, giurisprudenza sono alcune delle materie di studio alle quali si affianca l'esperienza sul campo, come cronisti a Urbino.

Dopo una selezione tra prove scritte e orali, saranno ammessi massimo 20 allievi per due anni di corso a tempo pieno. Tra i docenti: giornalisti di testate nazionali che lavorano nei diversi settori dell'informazione, dai media tradizionali al web e social. "Quest'anno abbiamo un nuovo direttore dei corsi: Filippo Nanni, giornalista Rai. I nostri giornalisti - prosegue Lella Mazzoli - sono tutti professionisti di grande esperienza".

Previste borse di studio a favore degli iscritti che, dopo il praticantato alla scuola di giornalismo, potranno svolgere l'esame di Stato per diventare professionisti. Una piccola anticipazione martedì 8 luglio a Urbino, con l'open day. Appuntamento alle ore 17 nell'Aula magna del Rettorato alla presenza, spiega Mazzoli, "del Rettore, del Direttore dei corsi e di alcuni ex allievi che si racconteranno. E noi illustreremo cosa faremo in più in questo nuovo biennio".

Nel servizio l'intervista a Lella Mazzoli, direttrice dell'Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino

