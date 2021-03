TERREMOTO Diverse scosse in Adriatico, avvertite sulle coste italiane

Diverse scosse in Adriatico, avvertite sulle coste italiane.

Forte scossa di terremoto in Adriatico, in acque territoriali croate, ma di fronte alle coste abruzzesi dove il sisma è stato avvertito distintamente, così come nell'area settentrionale della Puglia e in quella meridionale della Marche. Il terremoto, di magnitudo 5.6, come riportato dai grafici dell'Ingv, è avvenuto alle 14.47 ad una profondità di circa 5 chilometri. Una seconda scossa, di magnitudo 4.1, è stato poi registrata alle 15, a cui ne sono seguite altre minori, in una posizione del tutto simile alla prima.

Seguiranno aggiornamenti

