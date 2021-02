Divieto di spostamenti tra Regioni, verso la proroga fino al 5 marzo

Potrebbe essere prorogato al 5 marzo il divieto dello spostamento tra Regioni, un Consiglio dei ministri è stato convocato alle 15 proprio per questo, visto che il decreto scade lunedì. Le Regioni hanno però chiesto la riapertura graduale di cinema, palestre e teatri. La situazione della pandemia in Italia è stabile ma con segni di risalita, oggi pomeriggio il consueto monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità. Alcune Regioni, come l'Umbria, potrebbero diventare rosse, mentre arancioni Liguria e Toscana. Sulla riapertura serale dei ristoranti, il presidente del Comitato tecnico scientifico Miozzo auspica, nel caso, controlli serrati anche col contributo dell'esercito.