RIMINI Divieto di vendita di alcol per minimarket e distributori automatici: 4 gli esercizi sanzionati nella prima serata di controlli L’assessore Sadegholvaad: ‘Continueremo con i controlli serrati’

Divieto di vendita di alcol per minimarket e distributori automatici: 4 gli esercizi sanzionati nella prima serata di controlli.

Serata di controlli per la verifica del rispetto della nuova ordinanza, firmata dal sindaco Andrea Gnassi, che limita la vendita di bevande alcoliche durante le ore notturne. Il provvedimento prevede il divieto da parte di tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, compresi quindi i distributori automatici, minimarket ed esercizi artigianali, di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 21 alle 5 del mattino.

L’ordinanza è conseguente all’ultimo decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 18 ottobre scorso. Il Comune di Rimini, con questo provvedimento, vuole intervenire per evitare il rischio che la chiusura dei locali possa portare, soprattutto i più giovani, a ricercare bevande alcoliche in quelle attività che non sono ricomprese nel Dpcm. In primis minimarket e distributori automatici, creando potenziali problemi di assembramenti nei dintorni di questi esercizi, sprovvisti peraltro di quella forma di controllo che invece i gestori di pub e ristoranti sono chiamati a garantire.

Nel primo servizio di controllo, ieri sera, gli agenti della Polizia Locale di Rimini hanno monitorato l’attività dei minimarket aperti in centro e in zona mare, sanzionandone 4. Tutti le attività multate sono ubicate in zona mare.

“Continueremo in questi e nei prossimi giorni i controlli serrati, in sinergia con le forze dell’ordine- spiega l’assessore alla Sicurezza, Jamil Sadegholvaad-. E’ una questione di sicurezza, una norma coerente con l’obiettivo primario di prevenire situazioni potenzialmente a rischio, soprattutto a tutela delle fasce più giovani ed è anche un tema di correttezza nei confronti degli esercenti impegnati nel rispetto del DPCM del Governo”.

