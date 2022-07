POLITICA Dl aiuti: Confedilizia, sarà legge norma pro affitti in nero

Dl aiuti: Confedilizia, sarà legge norma pro affitti in nero.

"Fiducia alla Camera sul decreto aiuti. Diventerà legge, dunque, la norma che attribuisce a un Comune il potere di vietare alle sole persone fisiche di affittare in alcuni periodi la propria casa per meno di 30 giorni. Per lavoro, studio, assistenza a un malato, turismo. Lo Stato perderà gettito: gli affitti in nero, evidentemente, non potranno essere dichiarati". Così, su Twitter, il Presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: