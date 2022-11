Dl aiuti ter: salta sospensione multe per non vaccinati. Scende la bolletta del gas in Italia Rinviate alla prossima settimana le misure per le famiglie alle prese con il caro energia. Domani il Consiglio dei Ministri: al centro i temi economici.

Salta la sospensione delle multe per chi non è in regola con gli adempimenti vaccinali. Il Governo ha infatti depositato il proprio pacchetto di emendamenti al Dl Aiuti ter. Al suo interno però non è presente il passaggio, oggetto di polemiche, che serviva a congelare le multe ai non vaccinati. La partita, dunque, è ancora aperta. Non è escluso, però, che l'argomento venga trattato di nuovo, in un provvedimento successivo. Inserite nel testo le accise sul carburante e i mutui per la casa ai giovani sotto ai 36 anni.

Venerdì 4 ottobre si riunirà il Consiglio dei Ministri: sul tavolo la Nota di aggiornamento al Def e l'aggiustamento di bilancio. Nonostante un futuro tutt'altro che roseo sul fronte economico internazionale, arrivano comunque dati positivi: il Pil nel 2023 dovrebbe attestarsi al +0,6%. L'esecutivo si aspetta che l'anno in corso e quello successivo siano quelli più complicati sul fronte dell'emergenza energetica. Il vicepremier Antonio Tajani ha parlato, nelle ultime ore, di una cifra fino a 10 miliardi da destinare a famiglie e imprese per affrontare il caro bollette. Nella manovra, si apprende da fonti di Governo, all'energia sarà dedicata una somma non inferiore ai 15 miliardi.

Intanto l'Autorità di regolazione per l'energia aggiorna le tariffe. A ottobre la bolletta del gas scende del 12,9% rispetto al terzo trimestre dell'anno. La novità riguarda le famiglie in regime di mercato tutelato. Si evita così “un'ulteriore stangata”, commenta il Codacons che, però, avverte: “L'Italia non è ancora al riparo dall'emergenza e nei prossimi mesi i prezzi potrebbero impennarsi”.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: