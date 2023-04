MIGRANTI Dl Cutro, Romeo: "No al voto di fiducia, all'esame i 300 sub emendamenti dell'opposizione" Il Decreto legge è alla prova del Senato

Continua la traversata per approdare al definitivo decreto Cutro. Meccanismo ingolfato dai 300 sub emendamenti presentati dall'opposizione. Nonostante ciò, non ci sarà nessun canguro anti-ostruzionismo, ovvero la prassi di accorpare gli emendamenti simili. “Li discuteremo tutti – promette il presidente della Lega Massimiliano Romeo –, ma l'opposizione si impegna a non presentarne di nuovi”. Nessun voto di fiducia, assicura poi.

Intesa suggellata per accelerare l'esame in Aula al Senato e puntare al voto finale entro domani mattina. Per il dl migranti, all'esame del Senato, la maggioranza è dunque pronta a ritirare il maxi-emendamento che avrebbe fatto decadere tutti gli altri. Migranti croce del governo, che non li vede come una soluzione per creare manodopera: bisogna puntare sulle donne, afferma la premier Meloni. Dello stesso avviso il ministro Lollobrigida, le cui parole hanno suscitato critiche. INT Per la questione migranti il governo continua a chiedere soluzioni europee.

“Serve più Ue in mare con i trafficanti – incalza Carlo Fidenza, capodelegazione di Fratelli alll'Europarlamento –. Oltre a percorsi sicuri per chi ha diritto all'asilo e la riduzione delle partenze”. Un pensiero all'Unione è rivolto anche dal presidente della Repubblica Mattarella, che invita a fare squadra: “Per l'Ue ogni giorno è un banco di prova – afferma dall'Università di Cracovia, dov'è in visita –. L'esigenza di farne una protagonista non trova adeguata risposta nella visione di un'Unione come somma temporanea e mutevole di umori e interessi nazionali, quindi, per definizione, perennemente instabile”.

Nel video le interviste a Maurizio Gasparri (Forza Italia), Nicola Fratoianni (leader di Sinistra Italiana) e Giuseppe Conte (presidente del Movimento 5 Stelle)



