Dl Economia, "fiducia inevitabile" per il ministro Ciriani

Il ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani

Fiducia inevitabile da porre sul decreto economia, dice il ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, al termine del confronto tra governo e relatori di maggioranza sull'iter del dl, al vaglio della commissione Bilancio e che approderà in Aula per il primo via libera. Resterà, assicura il ministro, anche il discusso emendamento Milano-Cortina che consente la proroga, fino al 2033, dunque sette anni dopo la fine delle Olimpiadi invernali, della società che gestirà la realizzazione di infrastrutture per l'evento sportivo. Il testo era stato ritirato alla Camera, ma poi riproposto in Senato, e per le opposizioni si tratta di un blitz della maggioranza. “Perché mantenere in vita una società fino a sette anni dopo la fine delle Olimpiadi? - si domandano – Quali interessi ci sono dietro?”. Il dibattito politico è però ancora tutto focalizzato sui dazi e l'accordo tra Unione Europea e Stati Uniti, sul quale era intervenuta anche la presidente del Consiglio. E mentre il ministro delle Infrastrutture Salvini ha annunciato l'ok definitivo al progetto del Ponte sullo Stretto la prossima settimana, un ultimo emendamento al decreto economia, proposto dai tre relatori di maggioranza, propone di estendere a 4 anni, quando oggi la legge ne prevede 3, il termine oltre il quale un lavoratore con contratto interinale deve essere poi assunto a tempo indeterminato. Per il centrosinistra così si vuole ulteriormente precarizzare questo tipo di lavoro.

Nel video le interviste a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e a Arturo Scotto, deputato Partito Democratico