Dl Infrastrutture, le opposizioni abbandonano per protesta

Le opposizioni hanno abbandonato per protesta le commissioni che a Montecitorio votavano il mandato ai relatori sul decreto Infrastrutture. In Aula, poco dopo, hanno denunciato quella che definiscono “gestione inaccettabile: è stato dato il mandato al relatore con riformulazioni del governo che abbiamo avuto modo di vedere pochi minuti fa”, ha detto il deputato Pd Andrea Casu: “Le presidenze – ha concluso – non hanno dato tempo e modo ai parlamentari di valutare ciò che stavano votando”. Domani il decreto dovrebbe approdare in Aula con voto di fiducia.

Intanto il ministro Matteo Salvini, dall'Expo di Osaka, Giappone, dove si trova in visita ufficiale, ha rimarcato come l'emendamento al Dl Infrastrutture sia finalizzato ad assicurare più flessibilità nelle scelte delle Regioni. La nuova norma rinvia di un anno il blocco per i diesel euro 5.

Salvini avrà saputo dall'estremo Oriente dell'ennesima giornata di passione per i viaggiatori, alle prese con ritardi e cancellazioni in tutta Italia a causa dello sciopero dei treni. Forza Italia invece ha convocato gli Stati generali del Turismo, senza la ministra competente, Daniela Santanchè. Anche il capogruppo dei senatori, Gasparri, non le riconosce molti meriti. Il responsabile del settore turismo di Fratelli d'Italia invece, Caramanna, parla dei numeri in crescita per Emilia-Romagna e San Marino.

Nel video le interviste a Maurizio Gasparri, capogruppo senatori Forza Italia, e a Gianluca Caramanna, deputato Fratelli d'Italia