RIMINI Documenti romeni falsi per lavorare in hotel: arrestate due cittadine moldave nel Riminese Condannate a 10 mesi e 20 giorni, con pena sospesa. L'operazione della Polizia di Frontiera durante i controlli estivi. Proseguono le indagini

Documenti romeni falsi per lavorare in hotel: arrestate due cittadine moldave nel Riminese.

Due cittadine moldave sono state arrestate dalla Polizia di Stato dopo essere state sorprese a lavorare in una struttura alberghiera della provincia di Rimini utilizzando documenti d'identità romeni contraffatti. L'operazione è stata condotta dalla Polizia di Frontiera nell'ambito dei controlli straordinari predisposti per la stagione estiva.

Gli agenti, impegnati in un'attività investigativa nata dall'analisi dei flussi di ingresso dei cittadini moldavi, hanno individuato alcune incongruenze nei documenti presentati dalle due donne al momento dell'assunzione. Gli accertamenti svolti dagli esperti della Polizia di Frontiera hanno confermato che le carte d'identità, apparentemente rilasciate dalle autorità romene, erano sofisticati falsi.

Secondo gli investigatori, le due avrebbero così aggirato le norme sull'immigrazione e sui flussi di ingresso per i cittadini extra-Ue, ottenendo regolari contratti di lavoro. Sottoposte a giudizio direttissimo, gli arresti sono stati convalidati e le due donne sono state condannate a 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con pena sospesa. Proseguono le indagini per accertare eventuali ulteriori responsabilità e la presenza di altri soggetti coinvolti nella vicenda.

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