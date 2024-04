POLITICA ITALIA Documento di economia e finanza, pesa l'eredità del superbonus Secondo gli ultimi dati l'onere a carico dello Stato supera i 122 miliardi

La stagione del superbonus è chiusa, dice Giancarlo Giorgetti, ma l'eredità è pesantissima, “dovremo farci carico – continua il ministro dell'Economia – di pagare il debito che è stato fatto nei prossimi anni”. Al 31 marzo l'onere totale a carico dello Stato per il superbonus, secondo i dati mensili di Enea, supera i 122 miliardi. Le detrazioni maturate per i lavori conclusi sono pari a 122,24 miliardi. Tutto ciò a poche ore dall'approvazione in Consiglio dei ministri, domani, del Def, Documento di economia e finanza: Giorgetti non esclude nemmeno una manovra correttiva, per rispettare gli obiettivi della Nadef presentata in autunno. E si torna a parlare di autonomia differenziata, l'approdo in Aula alla Camera potrebbe essere il 29 aprile, ma il Partito Democratico protesta, tempi troppo stretti in commissione, dice, non si potrebbe entrare nel merito delle critiche che sono emerse. Si torna a parlare anche di benzina, al self raggiunto il prezzo più alto degli ultimi sei mesi, 1,911 euro al litro, mentre per il diesel la media è 1,811 euro al litro. “Attendiamo con ansia il video di Meloni indignata – dice Vinicio Peluffo, capogruppo Pd in commissione Attività produttive – Presidente, a quando il taglio delle accise?”.

Nel video l'intervista a Carlo Calenda, senatore di Azione

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: