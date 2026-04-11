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Dodicenne risucchiato dall'idromassaggio, tre indagati per omicidio colposo

Lunedì verrà eseguita l'autopsia sul corpo del ragazzino.

11 apr 2026
Ospedale Infermi di Rimini
Ospedale Infermi di Rimini

Lunedì pomeriggio sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Matteo Brandimarti, il 12enne di San Benedetto del Tronto, deceduto all'ospedale 'Infermi' di Rimini dove era ricoverato dalla domenica di Pasqua. Il ragazzino era stato risucchiato dal bocchettone dell'idromassaggio nel centro benessere di un hotel di Pennabilli. Con lui c'erano i genitori.

La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha iscritto tre persone nel registro degli indagati. Iscrizione di garanzia per dare la possibilità agli indagati di nominare difensori e quindi eventuali consulenti tecnici per seguire l'esame autoptico. I famigliari del piccolo Matteo, che sono assistiti dall'avvocato Umberto Gramenzi, hanno nominato come proprio consulente per l'esame autoptico il dottor Claudio Cacaci.




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