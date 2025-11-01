COMMEMORAZIONE Domani a San Clemente la cerimonia di posa della targa in memoria di Don Oreste Benzi Sarà collocata nel piazzale antistante al cimitero di Sant’Andrea in Casale, il luogo dove tutto ebbe inizio. La celebrazione avrà inizio alle ore 10

Domani a San Clemente la cerimonia di posa della targa in memoria di Don Oreste Benzi.

San Clemente celebra il suo figlio più illustre: don Oreste Benzi. Nel centenario della nascita, il Comune, in accordo con la Fondazione don Oreste Benzi, dedica al sacerdote una targa commemorativa, che sarà collocata domani nel piazzale antistante al cimitero di Sant’Andrea in Casale, il luogo dove tutto ebbe inizio. La cerimonia avrà inizio alle ore 10, alla presenza della sindaca Mirna Cecchini, della giunta, del consiglio comunale e dei rappresentanti della Fondazione, che da un anno stanno coordinando tutte le iniziative legate al centenario.

Figura carismatica e instancabile, don Oreste sapeva parlare al cuore delle persone, ma soprattutto sapeva farsi ascoltare. Non fu soltanto, come qualcuno lo definì, “il prete dalla tonaca lisa”, ma un uomo capace di trasformare la fede in azione concreta. Fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, ha dedicato la vita agli ultimi: dalle donne vittime di tratta ai giovani tossicodipendenti, dagli emarginati ai poveri. Con la sua parola semplice e diretta, seppe scuotere le coscienze e sfidare i “potenti”, armato solo della forza del Vangelo.

Sesto di nove figli di Achille e Rosa, nacque il 7 settembre 1925 ed entrò giovanissimo in seminario tra Urbino e Rimini. Nel 1949, l'ordinazione da sacerdote. Per oltre mezzo secolo camminò accanto alla gente, in parrocchia e nelle strade del mondo, sempre accanto agli ultimi. Si è spento il 2 novembre 2007, a 82 anni, lasciando un segno profondo nella società.





