COVID19 Domani Bonaccini a Rimini per la ripartenza del turismo

Domani Bonaccini a Rimini per la ripartenza del turismo.

Domani pomeriggio il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini incontrerà gli amministratori della provincia di Rimini, per proporre e concordare le modalità di riapertura in vista del 18 maggio. Ad accogliere Bonaccini saranno il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi e il sindaco Andrea Gnassi. "Come il presidente Bonaccini sa benissimo, noi romagnoli abbiamo nel dna la capacità di reinventarci continuamente e di tirar fuori il meglio nelle situazioni difficili. Chiediamo quindi a lui e anche per suo tramite al Governo di metterci nelle condizioni di poter ripartire. Chiediamo un ristoro per le minori entrate e fondi adeguati per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali e chiediamo protocolli ragionevoli che garantiscano sì la sicurezza ma consentano al contempo l'esercizio delle attività economiche", dicono Gnassi e Santi.



I più letti della settimana: