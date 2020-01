CORONA VIRUS Domani il rimpatrio degli italiani, virus isolato in Australia

Parte domani il volo organizzato dall'Unità di crisi della Farnesina per rimpatriare i cittadini italiani bloccati a Wuhan. In Italia seguiranno un protocollo sanitario del Ministero della Salute. 'Il governo italiano è impegnato per dare il massimo supporto ai nostri connazionali in Cina', scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Twitter. È scattato l'effetto a catena provocato dell'espandersi del virus. Stop dei voli British Airways e Lufthansa da e per la Cina. La Toyota interrompe la produzione in Cina fino al 9 febbraio. Starbucks E Ikea chiudono la metà dei propri punti vendita in Cina. I morti sono 132, i casi accertati 6.078. Ue, 600 europei in Cina da rimpatriare. Falso allarme per un caso a Napoli. Ministero Salute, tutti i casi sospetti negativi. Domani informativa del ministro Speranza in Senato.

Intanto per la prima volta il coronavirus 2019-nCoV è stato fatto crescere in un laboratorio fuori dalla Cina: è accaduto in Australia. Il virus è stato isolato nella prima persona risultata positiva nel Paese e il mondo della ricerca ha già definito questo risultato "una svolta" per la diagnosi.



