Domenica ballottaggio in 13 comuni Emilia Romagna

Domenica si torna alle urne, in 13 Comuni dell'Emilia-Romagna, per i ballottaggi nei Comuni dove nessun candidato ha raggiunto la maggioranza. Si vota in quattro capoluoghi (Reggio Emilia, Ferrara, Forlì e Cesena), ma anche in altri nove Comuni (Casalgrande, Carpi Mirandola, Castelfranco, Maranello, Molinella, Argenta, Copparo, Savignano sul Rubicone). In settimana sono attesi alcuni big della politica nazionale per l'ultimo round di campagna elettorale. Martedì il leader della Lega Matteo Salvini farà un tour in Emilia-Romagna, dove toccherà Ferrara, Forlì e Cesena. Non andrà a Reggio Emilia dove, invece, è atteso per venerdì il segretario del Pd Nicola Zingaretti.