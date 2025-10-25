Domenica Spinelli: “A Coriano, tra la gente” per i tre anni in Parlamento

A Coriano, tra la gente. Ha voluto festeggiare così i tre anni da Senatrice, in una serata all'insegna della concretezza e della determinazione, tratti distintivi del suo impegno a livello sia locale sia nazionale. Ci sono Sindaci e Assessori del Riminese, rappresentanti del volontariato, delle associazioni agricole e balneari. Non mancano i saluti istituzionali del Presidente del Gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan e del Presidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato, Alberto Balboni che mettono in luce l'approccio pragmatico e coerente della Spinelli nell'attività parlamentare. Ci sono le testimonianze degli amici nel percorso politico, sin dagli inizi, mentre con emozione parla del fare politica come di un servizio al bene comune e mai per un interesse personale; una missione, in cui “al di là delle ideologie, ciò che conta è la libertà di scelta”. Parla ai giovani, invitando a promuovere la cultura del rispetto, in particolare verso la donna che ha diritto alla libertà – dice – attraverso percorsi di autonomia” e dona ai presenti una copia della Costituzione, simbolo di partecipazione e senso civico.

“Festeggiare tre anni in Parlamento, ma soprattutto tre anni del Governo per me è un grande onore – dice la Spinelli -. Io sono partita da Coriano con questa attività d'impegno, di passione politica e oggi riesco a rappresentare Coriano anche in Senato, questo per me è un motivo di orgoglio e volevo festeggiarlo con la mia gente, partendo dal territorio, partendo da Coriano e soprattutto da tutte quelle persone che non solo mi danno degli spunti, ma che soprattutto sono presenti a tutti gli eventi. Guardate la platea: è bella!”

Spicca la presenza di San Marino, con il Segretario politico del Pdcs, Gian Carlo Venturini in platea e l'intervento dell'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci, che ricorda la qualità istituzionale dei rapporti tra i due territori, fondati su correttezza, schiettezza e spirito di collaborazione. In un dialogo concreto e costante, partendo dai temi della più stretta attualità, guardando al confronto in corso sulla riforma IGR, in particolare, rispetto alla posizione dei lavoratori frontalieri.

“Mi sono sempre occupata dei frontalieri, anche per le attività che svolgono in questo momento difficile dove, da una parte, c'è il Segretario di Stato Marco Gatti che sta cercando di portare avanti una riforma che cambia totalmente il sistema; dall'altra parte, ci sono i frontalieri, ma anche tutti i lavoratori che insieme ai sindacati e alle varie associazioni stanno cercando di incontrarsi. Sto monitorando, però sto anche ascoltando sia la parte istituzionale del Governo che le parti sociali. Anche sabato ho fatto un incontro con tutte le sigle sindacali; ci sono delle aperture, io continuerò ad impegnarmi e a cercare di fare quel ponte che possa servire a garantire i diritti a tutti”.

