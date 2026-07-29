Domiciliari ai tossicodipendenti, ok alla legge, ma le carceri scoppiano

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha ricevuto al ministero Gianni Alemanno, uscito di prigione lo scorso 24 giugno e poi confluito nel movimento di Vannacci. L'obiettivo era parlare della situazione delle carceri italiane, dove l'ex sindaco di Roma ha trascorso quasi un anno e mezzo, e dove ha potuto rendersi conto in prima persona delle condizioni in cui si trovano i detenuti, tra sovraffollamento, degrado e ingiustizie. Il piano di edilizia penitenziaria sarà affrontato dal governo da settembre, con una serie di inaugurazioni, e si attendono possibili positive ricadute dell'approvazione definitiva, alla Camera, del disegno di legge in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti, già approvato in Senato e approvato stamane dalla Camera. Una fotografia delle carceri la offre Roberto Giachetti, Italia Viva, che parla di ennesima operazione di facciata da parte del governo. La decisione di Nordio di ricevere Alemanno è stata accolta con stupore dall'opposizione: “Davvero non è riuscito a trovare migliori interlocutori – si chiede Riccardo Ricciardi, capogruppo 5Stelle – per affrontare questa piaga del nostro Paese?” E a proposito di 5Stelle, torna anche Beppe Grillo con un lungo post sul suo blog dal titolo “Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni”, riferendosi al suo ex movimento: “Era nato per cambiare la politica – è la chiosa – ma poi la politica ha cambiato il movimento”.

Nel video l'intervento alla Camera di Roberto Giachetti, deputato Italia Viva









